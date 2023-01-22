شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يذبح عجلاً بعد هدفه أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذبح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عجلا، بعد عودته للمشاركة فى المباريات وتألقه مع المارد الأحمر ليسجل هدفين ضمن ثلاثية الأهلي أمام سموحة فى كأس مصر، ثم إحرازه هدفاً فى ثلاثية الأهلي فى شباك الزمالك بالجولة 14 بالدوري.



كهربا

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "الحمد لله.. هذا من فضل ربي.. اللهم لك الحمد ولك الشكر".

وحقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على نادي الزمالك في مباراة الجولة 14 والتي جمعت الفريقين أمس على ستاد القاهرة الدولي، بثلاثية نظيفة، تقدم محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي أولاً، قبل أن يضيف محمد شريف الهدفين الثاني والثالث.

و أصبح النادي الأهلي وحيداً على صدارة الدوري بلا خسارة حتى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، حصدها بعدما خاض 14 مباراة، فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادل في 4 أخرى، ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط كأقوى خط هجوم ودفاع في المسابقة.