شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع هداف منتخب اليد فى بطولة العالم حتى الآن برصيد 23 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع يحيى الدرع، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن يصبح هداف الفراعنة حتى الآن ببطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا برصيد 23 هدفا، خلال مباريات الفراعنة بالدور الأول والدور الرئيسى.

ويسعى يحيى الدرع خلال المواجهات المقبلة لزيادة سجل أهدافه بالمونديال، خاصة أن يتبقى الفراعنة لقاء بالدور الرئيسى أمام الدنمارك فى التاسعة والنصف مساء غد الاثنين.

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد فى مواجهة الدنمارك لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود كأول المجموعة الرابعة لتفادى مواجهة السويد "صاحب الأرض" فى ربع النهائى .

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 أمس السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة ، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية .

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).