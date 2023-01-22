شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بنادي الزمالك، فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما أغلق الفريق صفحة مباراة الأهلي التي أقيمت أمس، السبت، فى الجولة الـ14 للدوري وخسرها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى الخامسة مساءً.

2- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى السابعة مساءً.