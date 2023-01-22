شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يُعير لاعبه لصفوف الجونة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي أسوان على إعارة عبد الرحمن عبد النبي لاعب الفريق الجنوبي لصفوف الجونة لنهاية الموسم، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة أيمن الرمادي.

يدخل فريق أسوان معسكرًا مغلقًا اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق أسوان يوم الإثنين المقبل الموافق 23 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك على أرضية استاد "أسوان".

ويقع نادي الدراويش في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الفريق الأزرق المركز التاسع برصيد 17 نقطة.