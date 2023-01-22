شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال سيتى كلوب كفر الشيخ يحصدون المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجاز جديد سطره أبطال أندية سيتى كلوب في وقت قياسي، وتحديدا فى الكيك بوكسينج، بعد مشاركة أبطال نادي سيتي كلوب كفر الشيخ فى بطولة الجمهورية للبراعم تحت إشراف الاتحاد المصري للعبة الكيك بوكسينج.

وتوج اللاعب عمر حسني محمد الماوي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للبراعم في الكيك بوكسينج، وفاز اللاعب اياد أحمد سليمان بالمركز الأول في بطولة الجمهورية، وحقق اللاعب محمد طارق محمد المركز الثاني في بطولة الجمهورية للبراعم.

وشارك 9 لاعبين ممثلين لنادي سيتي كلوب كفر الشيخ، في بطولة الجمهورية الرسمية لمراحل البراعم وحققوا ميداليتين ذهبيتين و7 ميداليات فضية في مفاجأة قوية مقارنة بعمرهم الرياضي وهو ما يعطي مؤشرا إيجابيا في المستقبل القريب .

وقرر مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية المسؤولة عن أندية سيتى كلوب، تنظيم حفل تكريم لأبطال سيتي كلوب كفر الشيخ بمقر الشركة وتقديم شهادات تقدير لهم تحفيزا لهم لاستمرار التفوق والتميز وحصد المزيد من البطولات والألقاب والتأكيد على استمرار الدعم الكامل لهم.

وبدأت شركة سيتي لإدارة الأندية و المنشآت الرياضية والمالكة لأندية سيتي كلوب، جني ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لأكتشاف ورعاية المواهب في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.

فعلي سبيل المثال، حقق الثنائى عبد الله يحيى ودارين صلاح لاعبا سيتي كلوب كفر الشيخ وبنها على الترتيب، المركز الثالث تحت 14 سنة، في بطولة أفريقيا للتنس الأرضي.

وحقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو ، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.

كما حصد الثنائى فريدة إسلام وعمر محمد، لاعبا نادي سيتى كلوب، لقب بطولة الجمهورية للتنس الأرضي تحت سن 9 سنوات، والتي أقيمت منافساتها فى مدينة بنها.