شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق حرس الحدود استعداداته اليوم الأحد لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة والمقرر لها غدًا الإثنين على استاد الإسكندرية.

الاتحاد السكندري يدخل المباراة في المركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الحرس لتجهيز أحمد على الوافد الجديد للفريق من أجل قيادة هجوم الحرس أمام زعيم الثغر على استاد الإسكندرية.

ومن المحتمل أن يبدأ أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق المنضم من صفوف الإسماعيلي قبل أيام في التشكيل الأساسي لحماية العرين في المباراة المرتقبة.

وفي آخر مباراة، نجح فريق الداخلية في تحقيق فوز غالى على حساب حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ أحرزه مؤمن عاطف في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة ويقفز للمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.