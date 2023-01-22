شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عاماً من الهيمنة المصرية على عرش الاسكواش العالمى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال أحفاد الفراعنة يسطرون المجد فى لعبة الاسكواش، بعدما فرضوا هيمنتهم على صدارة التصنيف العالمى لـ16 عاماً على التوالى، وصعد أكثر من نجم إلى عرش التصنيف كان آخرهم البطل المصرى مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي.

وجاء ترتيب صعود النجوم المصريين إلى عرش الصدارة كالتالي:

1- عمرو شبانة

أبريل 2006

2- كريم درويش

يناير 2009

3- رامى عاشور

يناير 2010

4- محمد الشوربجى بألوان علم مصر

نوفمبر 2014

5- كريم عبد الجواد

مايو 2017

6ـ النجم علي فرج

مارس 2019

7ـ النجم مصطفى عسل

يناير 2023

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجارى، وتصدر مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي تصنيف الرجال للمرة الأولى فى تاريخه.

ويعد مصطفى عسل أصغر لاعب مصرى يتصدر التصنيف العالمي، وثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة التصنيف، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة هيوستن للاسكواش.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالي

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي فى المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول في المركز الرابع، البيروفي دييجو إلياس في المركز الخامس، مروان الشوربجي في المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، فارس الدسوقي في المركز الثامن، مازن هشام في المركز التاسع والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.