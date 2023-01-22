شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات صارمة فى المصرى قبل مواجهة فيوتشر لإعادة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن عدة قرارات صارمة لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، بعد التعادل مؤخراً مع غزل المحلة بهدف لمثله، في مباراة الجولة 14 بالدوري.

وقرر إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، توقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين بسبب الاستهتار والرعونة التى ظهروا عليها أمام المحلة والتفريط فى 3 نقاط كانت في متناول الفريق.

كما قرر إبراهيم حسن فرض غرامة مادية تصل إلى 100 ألف جنيه على التصريحات الإعلامية دون إذن، وذلك بعد خروج أكثر من لاعب للتصريح فى القنوات الفضائية عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة 13، وهو ما شتت اللاعبين بشكل واضح على أرض الملعب.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر فى الثالثة إلا الربع عصر بعد غد الثلاثاء، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

ورفض حسام حسن، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين أى راحة بعد التعادل مع غزل المحلة فى الجولة 14، ولقن حسام حسن درسا قوياً للاعبين عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله فى الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خاصة أن المصرى كان متقدماً بهدف وقريباً من حصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول الدوري.

وحمل حسام حسن لاعبي الفريق مسؤولية التعادل بعد إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المحلة، والتسبب في ركلة جزاء منحت الفريق المحلاوي فرصة التعادل، وشدد مدرب المصري أن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون من اللاعبين مشيرا إلى أنه سيجري تعديل في التشكيل ويمنح الفرصة للبدلاء في حالة استمرار الرعونة داخل الملعب.