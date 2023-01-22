شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل بطل الاسكواش: أتعرض لضغوط من القائمين على اللعبة لمغادرة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، رسالة اعتذار للجماهير الحمراء عقب وداع بطولة الأبطال أو بطولة "توك"، والتى تقام فى نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجارى كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



مصطفى عسل

وخسر مصطفى عسل فى مباراة دور الـ 16 من البطولة أمام الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3ـ0 خلال مباراة استغرقت 19 دقيقة، وتقدم مصطفى عسل في الأشواط بنتيجة 12-10، قبل أن ينسحب من المباراة عقب تعرضه لضيق تنفس.

وكتب مصطفى عسل عبر حسبه الشخصي على فيس بوك، "اعتذر للجماهير المصرية وبالأخص جماهير النادي الأهلي العظيمة، لقد شعرت فجأة بضيق في التنفس أثناء اللعب في بطولة نيويورك، أتعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة من القائمين على اللعبة في مصر، المنظومة بالكامل تحاول دفعي بأى طريقه للسفر خارج البلاد، وهذا لن يحدث رغم أنف الحاقدين والمتآمرين لمصالح شخصية وسوف أقوم بعمل فيديو لايف توضيحي لكشف ملابسات المؤامرة التي أتعرض لها من الداخل".

واختتم قائلا، "أتوجه بالشكر والتقدير لجماهير مصر والنادي الأهلي، وأرجو منكم تدعيمي والوقوف بجانبي حتى أتجاوز تلك المحنة الصعبة".