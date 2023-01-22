شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يداعب أحمد عبد القادر بعد مباراة القمة: حبيب قلبى لاعب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، زميله أحمد عبد القادر عبر حسابه على إنستجرام،ونشر صورته معه وعلق قائلا: "حبيب قلبى لاعب كبير".

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى لقطة لحمدى فتحى يعنف فيها زميله أحمد عبد القادر بعد إحدى اللعبات خلال مباراة القمة.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي فوزاً ثميناً على نادي الزمالك في مباراة الجولة 14 والتي جمعت الفريقين أمس على ستاد القاهرة الدولي، بثلاثية نظيفة، تقدم محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي أولاً، قبل أن يضيف محمد شريف الهدفين الثاني والثالث.

وأصبح النادي الأهلي وحيداً على صدارة الدوري بلا خسارة حتى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، حصدها بعدما خاض 14 مباراة، فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادل في 4 أخرى، ولم يتلقى أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط كأقوى خط هجوم ودفاع في المسابقة.