اتحاد الكاراتيه يجتمع مع جهاز المنتخب استعدادا لبطولة الدورى العالمى

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، جلسة مع الجهاز الفنى للمنتخب، لمناقشة آخر الاستعدادات لبطولة الدورى العالمى "بريميرليج" التى تقام باستاد القاهرة فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى.

وشهد الاجتماع حضور سامح الشبراوى وأمين الزعبلاوى عضوى مجلس الادارة، ومراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية وعبد الفتاح النجار المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إبراهيم مجدى مدرب منتخب الكاتا.

وأعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه عن بوستر البطولة، والذى يظهر فيه أبطال المنتخب، مثل فريال أشرف، وأحلام حمدى، ومنة شعبان، وعلى الصاوى، ويوسف عماد، وعبد الله ممدوح ، وطه طارق، ونورهان سلامة ونهى عمرو، وآية هشام، وغيرهم من أبطال المنتخب.

وكشف مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى أن حضور منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى ستقام بالقاهرة سيكون مجانا للجميع، ووجه الاتحاد الدعوة إلى جميع اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور لمشاهدة مباريات بطولة الدورى العالمى "بريميرليج" لدعم المنتخب فى البطولة.