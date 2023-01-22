شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استكشاف البنك الأهلى فى البروفة الأخيرة قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، استكشاف فريق البنك الأهلى بمشاهدة مبارياته فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة البنك الأهلى هى المباراة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر للمغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

ويتطلع كولر للفوز بمباراة البنك الأهلى لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة في الدوري وأخرها الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى ختام الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.