شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل وفد دبلومة الفيفا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس السبت، وفد الدبلومة المهنية للإدارة التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأبدى وفد "دبلومة" الفيفا إعجابه بخطة العمل داخل الاتحاد والخبرات الإدارية والمهنية الكبيرة.

وكان فى استقبال وفد الفيفا الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيدى.

من ناحية أخرى، عقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية اجتماعا مهما مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام اليوم بمقر الاتحاد، شهد مواجهته باخطاء الحكام المتكررة فى المباريات سواء حكام الساحة أو الفار.

وعرض أحمد دياب بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل علي كلاتنبرج، مثل هدف الداخلية في مباراة الزمالك وقرار الحكم محمد معروف باستئناف اللعب رغم عدم خروج عبد الله السعيد من الملعب في مباراة بيراميدز وفيوتشر وركلة الجزاء غير المحتسبة للإسماعيلي في مباراة المقاولون وغيرها .

ورد كلاتنبرج علي هذه الحالات، وتعهد بتقليل الأخطاء تدريجيا مع تكثيف العمل والاجتماعات للحكام وتغيير استراتيجية وخطة العمل.

وطالب دياب كلاتنبرج بالتركيز وتقليل الإجازات وإنهاء الخلافات داخل اللجنة وتكليف كل عضو بمهام محددة من اجل تطوير الإداء التحكيمي.

واشتكي كلاتنبرج من بعض المشكلات الفنية فى تقنية الفيديو، وطلب عقد جلسة مع مسؤولي الشركة للتغلب علي هذه المشكلات، خاصة أن الحكام اشتكوا منها وهو ما يؤثر على سرعة اتخاذ القرارات بعد العودة للفار. واتفق الجميع على عقد اجتماع شهرى مع كلاتنبرج لمناقشة ما يتم إنجازه.