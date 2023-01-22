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الامارات | علي مبخوت يتحدث للمرة الأولى منذ استبعاده من "خليجي 25"

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي مبخوت للمرة الأولى عقب استبعاده من قائمة "الأبيض" التي شاركت في كأس الخليج الـ 25 التي اختتمت بخروج المنتخب الوطني من دور المجموعات وفوز العراق باللقب.


وأكد مبخوت أن اتحاد الكرة والمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لم يوجهان له أي ملاحظات فنية على أدائه حتى يعمل على تصحيحها، وعلق الهداف التاريخي لكرة الإمارات رداً على ما تم تداوله برنامج المنصة بقناة دبي بأن أروابارينا برر استبعاد مبخوت لعدم تنفيذه تعليمات الجهاز الفني إلى جانب أنه لم يبذل الجهد المنتظر منه في المباراة الودية أمام الأرجنتين، كما أنه رفض إجراء عمليات الإحماء أثناء لقاء كازاخستان.


وقال مبخوت إنه: "إذا كانت هذه المعلومات صحيحة يجب أن أوضح بعض النقاط، وهي أنه لم يتحدث معي المدرب أو أي مسؤول في اتحاد الكرة عن تقصيري في أي نقاط فنية لكي أعمل على تصحيحها".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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