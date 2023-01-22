الامارات | مدرب الأهلي: كان باستطاعتنا الفوز بأكثر من ثلاثة على الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه قدم مباراة مميزة جدا وانتهت بالفوز المستحق على حساب الزمالك 3 / صفر في الدوري المصري لكرة القدم. وقال كولر في مؤتمر صحفي إن فريقه أضاع أكثر من فرصة وكان يمكن أن يزيد عدد الأهداف ونفوز بأكثر من ثلاثة. وأضاف:" أضعنا أكثر من فرصة، وكان باستطاعة اللاعبين التسجيل أكثر من هدف وذلك بسبب قلة الهدوء لدى اللاعبين".

وأوضح: "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء والتركيز وسرعة نقل الكرة في ظهر دفاعات الزمالك لصناعة فرص أكثر، وهو ما استطعنا تنفيذه".

وتابع كولر:" سعيد جدا بتسجيل كهربا للمرة الثانية على التوالي، وسعيد أكثر بتسجيل شريف هدفين رفع بهما جميع الضغوط من على عاتقه".

وقال:" لا أنظر لمنافس بعينه، ولديَّ أهمية كبيرة لكل مباراة وليس لفريق بعينه، خصوصًا أن بعض مبارياتنا أمام منافسين في آخر ترتيب الجدول تكون هي الأصعب في الموسم". وأضاف كولر: "شريف استعاد مستواه في مباراة اليوم. تحدثت معه كثيرًا الفترة الماضية وشاهدت معه كثيرًا من أهدافه لإكسابه المزيد من الثقة، وهو ما وصل إليه اليوم". وأوضح :" الفوز على الزمالك بثلاثية يؤكد أننا لم نتأثر بالغيابات، وعدم مشاركة أيمن أشرف لأنه عائد من إصابة طويلة".