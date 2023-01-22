الامارات | مرتضى منصور يدعو لاجتماع عاجل لبحث إقالة مدرب الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مرتضي منصور رئيس الزمالك الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته لبحث مصير الجهاز الفني للفريق بعد الخسارة صفر /3 أمام الأهلي في القمة 125 بالدوري المصري لكرة القدم . وقال مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أمس: "دعا مرتضي منصور مجلس ادارة نادي الزمالك لاجتماع طارئ لبحث مصير فيريرا".

وعزز الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه 3 / صفر على غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات المرحلة 14 من المسابقة. وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 75. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل شريف الهدف الثاني له والثالث لفريقه. ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف. وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.