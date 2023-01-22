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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتسجيل ظهوره الرسمي الأول مع النصر، وذلك خلال مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين

ويستضيف النصر نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد هذه المباراة الأولى التي ستشهد ظهور "صاروخ ماديرا" مع النصر، بعد التعاقد معه في نهاية الشهر الماضي لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو كراتب سنوي.

وغاب رونالدو عن مباراتي الطائي والشباب في الجولتين الأخيرتين، بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على خلفية كسر هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون خلال وجوده مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي.

وبعد انتهاء العقوبة، أصبح رونالدو متاحا للمشاركة في التشكيلة الأساسية للنصر ضد الاتفاق، حيث شهدت تذاكر المباراة إقبالا تاريخيا، نظرا لظهور "الدون" الأول في دوري المحترفين.

ويسعى "العالمي" لتحقيق الفوز من أجل العودة لصدارة ترتيب دوري المحترفين، إذ يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 30 نقطة، خلف اتحاد جدة بفارق نقطة واحدة.

ومن المتوقع أن يلعب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للنصر بتشكيلة 4-3-3 المعتادة، وسيعتمد في الخط الأمامي على الثلاثي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - عبدالله مادو - علي لاجامي.

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم - عبدالله الخيبري - عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: تاليسكا - مارتينيز - كريستيانو رونالدو.