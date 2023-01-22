شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الهلال وأبها اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلعب نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في آخر 3 مواسم مساء اليوم الأحد أمام أبها وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة الرياض في إطار الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال وأبها اليوم في الدوري السعودي

ويتواجد الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد المتصدر ونقطة عن النصر الوصيف.

ويحتل أبها المركز السابع برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

تقام المباراة مساء الأحد 22 يناير 2023 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 HD الناقل الحصري للدوري السعودي في الموسم الحالي.