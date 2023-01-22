شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق الكرة العربية والعالمية والكرة في المملكة العربية السعودية مباراة النصر ضد الاتفاق المقرر لها اليوم الأحد 22 يناير 2023 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يظهر فيها رسميًا ولأول مرة النجم كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

وكان كريستيانو رونالدو غاب في المباراة الأخيرة لفريق النصر السعودي بسبب سابق إيقافه في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله لصفوف النصر السعودي

ويلتقي فريق النصر ضد الاتفاق في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا، والأردن، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

من المقرر أن تنقل القناة الرياضية السعودية مباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم حيث تمتلك القناة الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي

يحتل فريق النصر المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الاتحاد السعودي الذي يمتلك 31 نقطة، وإن كان الاتحاد السعودي لعب مباراة أكثر من النصر، وفي حالة فوز النصر على الاتفاق سيتبوأ صدارة الدوري السعودي

في المقابل، يحتل فريق الاتفاق المركز الهاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 16 نقطة بعدما لعب 13 مباراة.

يستضيف ملعب استاد مرسل بارك مباراة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ضد الاتفاق في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم والمقرر لها الأحد 22 يناير 2023 عند السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

من المنتظر أن يلعب رودي جارسيا المدير الفنى لفريق النصر السعودي بتشكيلته الأساسية مع الدفع بالنجم كريستيانو رونالدو من بداية المباراة أمام الاتفاق، ومن المنتظر أن يلعب النصر السعودي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دايد أوسبينا

خط الدفاع: كونان، عبد الإله العمري، ألفارو جوتزاليس، سلطان الغنام

خط الوسط: بيتي مارتينيز، لويس جوستافو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب