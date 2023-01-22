شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو ضمن مسابقة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي لمواجهة أتلتيك بيلباو المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "سان ماميس".

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو ضمن مسابقة الدوري الإسباني

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو 5 غيابات هي دافيد ألابا ولوكاس فاسكيز وداني كارفخال وأوريلين تشواميني وإيدين هازارد، فيما عاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش من جديد إلى الميرنجي.

وضمت قائمة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو 19 لاعبًا هم: حراسة المرمي: كورتوا، لونين، لويس لوبيز الدفاع: ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، ميندي خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، سيبايوس الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، أسينسيو، رودريجو، ماريانو دياز

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023، برصيد 39 نقطة، خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 41 نقطة، فيما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

كان فريق ريال مدريد قد خسر أمام فياريال 1-2 في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإسباني.