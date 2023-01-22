تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 22-1-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" تقريراً عن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 22-1-2023، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 29.69 جنيه للشراء، و 29.79 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري، 29.65 جنيه للشراء، و 29.75 للبيع.

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 29.69 جنيه للشراء، و 29.79 للبيع.

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ مستوى صرف عند: 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

وحقق سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ مستوى صرف أمام الجنيه عند: 29.80 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي، 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.