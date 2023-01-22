3 مدربين مصريين.. وسائل إعلام تكشف عن بدائل فيريرا في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية ان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، يفكر بجدية في توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا والاتفاق على رحيله عقب الخسارة أمام الأهلي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأفاد موقع "بطولات" بأن الزمالك يدرس اختيار البديل الأنسب لفيريرا بعد إقالته، حيث ينتظر أن يكون البديل مصريًا بشكل مؤقت، وأقرب الأسماء أسامة نبيه، ويليه خالد جلال.

وفي السياق، كشفت صحيفة "الوطن" عن تطورات ملف المدير الفني الجديد بعد استقرار مجلس الإدارة على الإطاحة بالبرتغالي فيريرا بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن "خالد جلال مدرب البنك الأهلي السابق، أقرب المرشحين لتولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك، حال رحيل فيريرا بشكل رسمي عن قيادة الفريق، نظراً لخبراته السابقة مع الفريق وفي الدوري المصري بشكل عام، حيث يستطيع قيادة النادي في هذه الفترة المؤقتة للعبور من كبوة النتائج السلبية".

وأضاف المصدر أن خالد جلال يعد على رأس الخيارات التي يفكر فيها مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي يستعد للاجتماع اليوم برئاسة مرتضى منصور، لحسم مصير فيريرا، بعد الاستقرار بشكل كبير على إقالته من منصبه.

وأوضح المصدر أن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان الذي يقدم نتائج مميزة مع كتيبة زهرة الجنوب، منذ توليه قيادة الفريق خلفاً لـ ربيع ياسين، قد دخل ضمن المرشحين لقيادة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة، إذا ما تم الإعلان رسميًا اليوم عن رحيل المدرب البرتغالي للقلعة البيضاء.

ونجح أيمن الرمادي في إنقاذ فريق أسوان من التواجد في دوامة الهبوط، وارتقى به نحو المركز التاسع حتى الآن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليجذب أنظار إدارة الزمالك.

وفي وقت سابق، وجه مرتضى منصور الدعوة لمجلس إدارة نادي الزمالك لعقد اجتماع طارئ في تمام الحادية عشرة مساء اليوم لبحث مصير البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة.

ويأتي قرار رئيس مجلس إدارة الزمالك بناء على تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، من بينها توديع بطولة كأس مصر على يد بيراميدز من الدور نصف النهائي، والتي سبقت مواجهة الأهلي.

وبفوز الأهلي، أصبح المارد الأحمر في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الزمالك رابعًا بـ26 نقطة.