شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحفز لاعبى المقاولون بالمركز الرابع قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، على أهمية الفوز فى مواجهة الداخلية اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك من أجل اقتحام المربع الذهبي للدوري.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بثلاثية نظيفة فى مباراة الجولة 14 التي جمعت الفريقين أمس السبت، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 26، وحال فوز المقاولون فى مباراة اليوم سيتقدم ذئاب الجبل للمركز الرابع برصيد 27 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حصد ذئاب الجبل 4 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية للمخضرم شوقي غريب، وخاض المقاولون 14 مباراة، فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلها، وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي على متابعة المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بقيادة شوقي غريب استعدادا لمواجهة الداخلية بالدوري.

وعقد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون، جلسة مع اللاعبين بحضور المشرف على الكرة والجهاز الفني وأشاد بأداء الفريق خلال المباريات الماضية في الدوري الممتاز وآخرها مباراة أسوان، مؤكدا ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أداء مميز ووضع الفريق في مكانة مميزة .

وطالب رئيس نادي المقاولون العرب اللاعبين بمواصلة العروض القوية في الدوري هذا الموسم واستمرار النتائج الجيدة تحت قيادة شوقي غريب لترجمة الجهد المبذول منذ بداية الموسم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى أن الجميع مطالب ببذل جهد أكبر خلال الفترة المقبلة وإنهاء الدور الأول فى موقع مميز بجدول الدوري خاصة أن الفريق أصبح الآن محط أنظار الجميع مشددا على عدم التفريط في أي نقاط خلال الفترة المقبلة.

وشدد عادل فتحي على ضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والالتزام بتعليمات الجهاز الفني في ظل صعوبة المواجهات المقبلة في الدوري.