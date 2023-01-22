شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب محمود الشبراوى عن مباراة أسوان بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، استمرار غياب محمود الشبراوى صانع ألعاب الفريق عن مواجهة أسوان المقبلة لعدم تماثله للشفاء.

وأضاف طبيب الدراويش، فى تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلى، ”اللاعب ما زال يعاني من الإصابة بالتهابات فى الحوض وأسفل عضلات البطن، لذا سيتم استبعاده بشكل نهائي من قائمة المباراة“.

وتابع، "الجهاز الفني للفريق يرفض تمامًا الاعتماد على أي لاعب غير جاهز طبيا لتجنب تفاقم إصابته، وبالتالي تزيد مدة غيابه عن الإسماعيلي“.

ويغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مطار القاهرة الدولي اليوم، الأحد، متوجها إلى أسوان استعدادًا لمباراتهما المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الأسواني غداً الاثنين فى الثالثة إلا الربع عصرًا فى إطار الأسبوع الـ 15 من عمر المسابقة المحلية.

وتعرض التوجولي ياو أنور، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للإصابة خلال مشاركته منذ بداية الشوط الثاني خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأكد الدكتور مجدى باز، طبيب الفريق، أن إصابة اللاعب عبارة عن جرح قطعى فى الركبة استلزم بعض الغرز، ولكن لم تمنعه من المشاركة فى المباراة القادمة أمام أسوان.