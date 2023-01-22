شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات قيد كريستو فى قائمة مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد التونسي محمد الضاوى الشهير بـ"كريستو" لاعب الفريق فى قائمة المارد الأحمر بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب أوائل الشهر المقبل، وجاء قيد اللاعب التونسي لتدعيم صفوف الفريق في هذه البطولة القوية التى يُشارك فيها المارد الأحمر للمرة الثامنة .

وينضم كريتسو للصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وهي خالد عبد الفتاح القادم من سموحة، ومروان عطية القادم من الاتحاد، وتم قيد الثلاثي فى قائمة الفريق بمونديال الأندية، لكن إجراءات قيد كريستو تأخرت بعض الوقت بسبب وصول بطاقته متأخراً من النجم الساحلي التونسي ناديه السابق.

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي في غضون اليومين المقبلين تمهيداً لقيده هو الآخر محلياً وأفريقياً ويتم الاستعانة به فى مونديال الأندية الذى يسعى فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة والمنافسة على أحد مراكز القمة بعدما حصد الميدالية البرونزية مرتين عامي 2006 و2022.

ويضع مسئولو الأهلي حالياً اللمسات النهائية على ترتيات رحلة مونديال الأندية حيث تقرر سفر الفريق يوم 29 يناير الجاري على متن طائرة خاصة لخوض البطولة التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الأول من فبراير المقبل.