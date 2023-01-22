شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة الأبطال للاسكواش وخروج مصطفى عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 5 لاعبين مصريين مقاعدهم في الدور ربع النهائي ببطولة الأبطال أو بطولة "توك"، والتي تقام في نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجاري كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

ـ هزيمة مصطفى عسل في مباراة دور الـ 16 من البطولة أمام الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3ـ0 خلال مباراة استغرقت 19 دقيقة، وتقدم مصطفى عسل في الأشواط بنتيجة 12-10، قبل أن ينسحب من المباراة عقب تعرضه لضيق تنفس.

ـ فوز مروان الشوربجي على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 11-7.

ـ فوز مازن هشام على مواطنه مصطفى السرتي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-9.

ـ فوز نوران جوهر على مواطنتها مريم متولي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-8, 12-10.

ـ فوز نور الطيب على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-7, 11-1.

ـ فوز جنا شيحة على الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 14-12, 8-11, 6-11, 11-9.