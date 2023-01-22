شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقد يوسف أسامة نبيه.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقد يوسف أسامة نبيه، لاعب الفريق الكروي الأول، خاصة بعدما طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى من مجلس الإدارة تجديد تعاقد اللاعب، كونه أحد اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الفريق المرحلة المقبلة، واستمراره أمر ضرورى.

وترغب إدارة الزمالك فى تجديد تعاقد يوسف أسامة نبيه مع تعديله من الناحية المادية، حتى يتناسب العقد الجديد مع إمكانيات اللاعب ومستواه الحالى مع الفريق، وغلق كافة الأبواب أمام إمكانية إغرائه من أندية أخرى، خاصة أن يوسف أسامة يقدم مستوى مميزاً مع الزمالك وتحت قيادة فيريرا.

وانتظر مسئولو الزمالك الانتهاء من مواجهة الأهلي فى لقاء القمة، والتفرغ لملف الصفقات وتجديد عقد يوسف أسامة نبيه، لاسيما أن أسامة نبيه مدرب عام الفريق السابق أكد أن نجله لا يمانع تجديد تعاقده، خاصة أنه من أسرة زملكاوية