شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستضيف المقاولون العرب فى افتتاح الجولة الـ15 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الداخلية، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، المقاولون العرب باستاد السويس الجديد، فى افتتاح منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث انتزع الداخلية فوزا صعبا على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما حقق المقاولون العرب الفوز على أسوان بهدف نظيف في نفس الجولة.

من جهته طالب رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الداخلية، اللاعبين بمواصلة الأداء القوى والتركيز على جمع النقاط من أجل مواصلة الابتعاد عن مؤخرة الجدول، وحذرهم من خطورة أفارقة المقاولون أوكلى وأوشايا ولويس، وغلق المساحات أمامه، ومنعهم من الوصول إلى مناطق الخطر.

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، جمعها من 14 لقاء، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وفى المقابل، يسعى شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لمواصلة النتائج الرائعة التى يحققها الفريق في الوقت الحالي، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل خطف الفوز والثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبى في جدول الدوري، وحذر من انتفاضة لاعبى الداخلية الذي يقدم مستويات مميزة هذه الفترة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حصد ذئاب الجبل 4 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية للمخضرم شوقي غريب، وخاض المقاولون 14 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل فى مثلها، وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.