شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه البنك والزمالك مع المحلة.. اعرف مواعيد مباريات الجولة الـ15 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 اليوم، الأحد، بإقامة مباراة واحدة تجمع الداخلية مع المقاولون العرب فى الخامسة مساءً باستاد بتروسبورت، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة، على رأسها مباراة الاهلى مع البنك الاهلى والزمالك مع غزل المحلة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة للدوري المصري

الأحد 22 يناير

الداخلية & المقاولون العرب..5 مساء

الاثنين 23 يناير

أسوان & الإسماعيلى.. 2.45 عصراً

فاركو & إنبى.. 2.45 ظهراً

الاتحاد السكندري & حرس الحدود..7 مساءً

سيراميكا & الطلائع..7 مساءً

الثلاثاء 24 يناير

فيوتشر & المصري..2.45 ظهراً

غزل المحلة & الزمالك..5 مساءً

الاهلى & البنك الاهلى..7 مساءً

سموحة & بيراميدز..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.