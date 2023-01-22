شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للأهلى يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة أحمد أبو عبلة، الزمن لتقليل عدد الإصابات التى يعاني منها الفريق حالياً حتى يستعيد أكثر من لاعب فى مباراة البنك الأهلي وبطولة كأس العالم للأندية.

ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة الفترة الأخيرة منها ما هو يحتاج فترات طويلة وسيغيب عدة أشهر، مثل أكرم توفيق كريم فؤاد، حيث تعرض الثنائي للإصابة فى الرباط الصليبي، وهناك أيضاً مصطفى شوبير الذى أجرى هو الأخر جراحة فى غضروف الركبة مؤخراً بالنمسا، بجانب الإصابات الأخرى بالفريق التى تضم ياسر إبراهيم، عمرو السولية، محمد عبد المنعم، برونو سافيو وحمدي فتحي.

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن مواجهة الأهلي مع أوكلاند سيتي فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتي، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكي فى ربع النهائي.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.