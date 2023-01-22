شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة القمة أمام الأهلى التي أقيمت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى الخامسة مساءً.

2- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى السابعة مساءً.