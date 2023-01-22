شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطير إلى أسوان اليوم لمواجهة تماسيح النيل فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مطار القاهرة الدولي اليوم، الأحد، متوجها إلى أسوان استعدادًا لمباراتهما المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الأسواني غداً الاثنين فى الثالثة إلا الربع عصرًا فى إطار الأسبوع الـ 15 من عمر المسابقة المحلية.

وتعرض التوجولي ياو أنور، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للإصابة خلال مشاركته منذ بداية الشوط الثاني خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

من جانبه، أكد الدكتور مجدى باز، طبيب الفريق، أن إصابة اللاعب عبارة عن جرح قطعى فى الركبة استلزم بعض الغرز، ولكن لم تمنعه من المشاركة فى المباراة القادمة أمام أسوان.

على صعيد مختلف، يظهر الفريق الأول لكرة القدم للإسماعيلي بالشورت الأبيض بدلاً من الأزرق المعتاد فى مواجهة مُضيفه أسوان، المقرر لها غداً الاثنين، بالجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، يأتي ذلك نظراً لارتداء الفريق صاحب الأرض القميص والشورت الأزرق وهو ما يتعارض مع الزي الأساسي للإسماعيلي (القميص الأصفر و الشورت الأزرق).

وتنص اللوائح على ارتداء الفريق الضيف الزي البديل حال تعارض ذلك مع الزي الأساسي للفريق صاحب الأرض.

ويتطلع الدراويش لحصد ثاني انتصاراته المحلية أمام الفريق الأسواني من أجل الخروج تدريجياً من سلسلة نزيف النقاط التي يعاني منها منذ بداية هذا الموسم.

وكان حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد حسام “ميدو” على دراسة فريق أسوان بالفيديو من أجل الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

وحذر الجهاز الفني لاعبيه من خطوره الجانب الهجومي للفريق الأسواني ولاسيما المهاجم الأنجولي “ديلسون كاموني” بجانب المغربي أحمد بلحاج.