شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يختتم استعداداته الليلة لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، تدريباته اليوم الأحد استعداداً لمواجهة سيراميكا، المقرر لها الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وعكف محمد يوسف على دراسة مباريات سيراميكا فى الدورى، وآخرها مباراته مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة سيراميكا، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

وضع محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش برنامجاً بدنياً للثلاثى الجديد في صفوف الفريق من أجل تجهيزهم فنيا وبدنيا، إلى جانب زيادة الانسجام والتفاهم بينهم وبين باقى زملائهم بالفريق، استعدادا للمباريات القادمة من الدورى العام .

أعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثلاثى محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، ويأتى ذلك فى إطار العلاقات الوطيدة والقوية التى تربط بين إدارة نادى طلائع الجيش وإدارة ناديي بيراميدز والمصرى، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

ووقع الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود، على عقود الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش في حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالنادي.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الثلاثة لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفني للفريق، الذي يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.

من جانبه رحب محمد يوسف، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، بانضمام الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود لصفوف الفريق، مؤكدا أنهم إضافة قوية للفريق لكونهم من اللاعبين أصحاب الخبرات فى الدورى المصرى .