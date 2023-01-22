أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 21/1/2023

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 21/1/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: الأهلي يحكم قبضته على قمة الدورى بثلاثية نظيفة فى الزمالك ، منتخب مصر يهزم البحرين 26 / 22 فى بطولة العالم لكرة اليد، ويضمن الصعود لربع النهائى، وذوو الاحتياجات الخاصة حاضرون فى مباراة القمة لمؤازرة الأهلي والزمالك، والجهاز الفني لـ بيراميدز بقيادة باتشيكو يحضر مباراة القمة.