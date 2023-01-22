شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يكشف كواليس إصابته وموعد عودته لملاعب الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، كواليس عملية التأهيل التى يخضع لها فى الوقت الحالي للتعافى من إصابة الركبة، وأكد على فرج في تصريحات لليوم السابع، أنه لم يحدد موعداً للعودة للملاعب حتى لا يكون تحت ضغط الوقت.

وقال علي فرج، إن البرنامج التأهيلي يسير بشكل جيد، مشيرا إلى أنه يتحدى نفسه للعودة بشكل أقوى والمنافسة في البطولات.

وغاب على فرج عن منافسات بطولة الأبطال أو بطولة "توك"، التى تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجاري كأول بطولة بفئة البلاتينينوم في عام 2023، وذلك بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وقبل انطلاق البطولة أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، انسحاب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، وذلك بسبب استمرار إصابته في الركبة، التي منعته من المشاركة في أكثر من بطولة خلال الفترة الماضية، بينما يشارك في البطولة المرتقبة من مصر 31 لاعباً ولاعبة.

وشارك في منافسات الرجال 14 لاعباً وهم: مصطفى السرتي، يحيى النوساني، علي أبو العنين، محمد الشربيني، عمر مسعد، محمد أبو الغار، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مروان الشوربجي، ومصطفى عسل.

وشاركت في منافسات السيدات 17 لاعبة وهن: مريم متولي، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، يثرب عادل، زينة ميكوي، جنا شيحة، هنا رمضان، هنا معتز، نادين شاهين، نور الشربيني، ندى عباس، روان العربي، هانيا الحمامي، سلمى هاني، نور الطيب، نوران جوهر.