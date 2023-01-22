شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء صفقة ناصر منسى قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الزمالك مفاوضاته مع مسئولي البنك الأهلي للتعاقد مع صانع الألعاب ناصر منسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما أن البنك يتمسك باستمرار اللاعب وسط صفوفه ويتحفظ على رحيله فى الوقت الحالي، إلا أن الزمالك يكثف محاولاته لإقناع مسئولي البنك بالموافقة على إتمام الصفقة، مع عرض بعض اللاعبين الشباب لإمكانية الدخول ضمن الصفقة.

كما يضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال إيبوكا مهاجم سيراميكا من أجل إنهاء أزمة المهاجم الصريح، والتى يعانى منها الفريق بعد مطالبة فيريرا بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف لحل أزمة العقم الهجومي الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة فى الوقت الحالي.

وتأزمت الصفقة فى اللحظات الأخيرة بعدما كان توصل جميع أطرافها لاتفاق، إلا أن تسمك مسئولى سيراميكا بالحصول على المبلغ المالى "كاش" ورفض دخول الصفقات التبادلية في الصفقة، ولكن مسئولى الزمالك يسعون لإتمام الصفقة ووصلوا مع إدارة سيراميكا للمرحلة النهائية من المفاوضات.