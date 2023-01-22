شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يراهن على المواهب الشابة فى مباراة الإسماعيلى وأسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، على المواهب الشابة فى مباراة أسوان، المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد، الاثنين، باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وظهر الصاعد عُمر الساعي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بمستوى مميز خلال مشاركته بمواجهة الفريق أمام طلائع الجيش التى أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقدم لاعب منتخب مصر للشباب مستوى مميزا وشخصية قوية، بالرغم من مشاركته فى دقائق قليلة، إلا أنه نجح فى صنع خطورة على مرمى المنافس وكان قريبا من تسجيل هدف الإنتصار.

كما ظهر أيضا أحمد عبد الوهاب الظهير الأيسر الصاعد بمستوى لافتا وكان عند حسن الظن، ونجح فى إغلاق الجبهة اليسرى أمام أحمد سمير جناح طلائع الجيش المميز.

كما قدم اللاعب الواعد أداءً هجومياً نال استحسان الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو والجماهير.

المدير الفني للدراويش نجح فى كسب الرهان على هذا الثنائي الصغير، فهل يعود الفريق لسابق عهده؟ بحيث يكون قوامه الأساسي من قطاع الناشئين.