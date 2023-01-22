شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة مباراة الأهلى ويستعد لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الزمالك صفحة مباراة القمة أمام الأهلي، التى جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة غزل المحلة فى المحلة، وهى المباراة التى ستشهد صعوبة كبيرة على أبناء ميت عقبة، خاصة أن المحلة لن يكون خصمًا سهلاً.

ويعقد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسات يومية مكثقة مع لاعبى الأبيض، للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل مباراة المحلة، مؤكداً أهمية المباراة التي تتطلب من الجميع التركيز وبذل قصارى جهدهم في الملعب من أجل التواجد في منطقة المنافسة على لقب الدورى المصرى، المتوج به الفريق الأبيض أخر موسمين متتالين.

ويعكف "البروفيسور" على تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الزمالك خلال المباريات الماضية من أجل عدم تكرارها في مباراة غزل المحلة، والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومصالحة جماهير الفريق الأبيض.