شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مباريات الجولة الثامنة بدورى السلة اليوم للمراكز من التاسع للسادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف مباريات دورى السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من التاسع للسادس عشر، اليوم الأحد، وتقام 4 مباريات فى الجولة الثامنة من البطولة، ويلتقى هليوبوليس مع الزهور، والجياد مع القناة، كما يلتقى سبورتنج مع الأولمبى، ودسوق مع الطيران.

ويتصدر سبورتنج التريتب في المركز التاسع، وهليوبوليس عاشرا، ويليه أصحاب الجياد في المركز الحادى عشر ثم الزهور في المركز الثانى عشر ، و الطيران في المركز الثالث عشر ، وبالانتقال للقناة فيأتى في المركز الرابع عشر ، و الاولمبى خامس عشر، ويتذيل دسوق الترتيب في المركز السادس عشر دون أي فوز .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ترتيب دورى سوبر السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة. وتصدر الأهلى ترتيب البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة وجمع 14 نقطة من 7 مباريات، ويليه الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 13 نقطة.

ويحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى ثلاثة ، ويأتى الجيش والجزيرة فى المركزين الرابع والخامس بـ11 نقطة للجيش، و10 نقاط للجزيرة.

ويحتل سموحة المركز السادس بتسع نقاط، ثم التأمين فى المركز السابع، بينما يقع المصرية للاتصالات فى المركز الثامن والأخير بنفس رصيد النقاط.