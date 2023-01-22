شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهد اليوم السبت 21/1/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك لبحث مصير فيريرا، الأهلي يحكم قبضته على قمة الدورى بثلاثية نظيفة فى الزمالك ، منتخب مصر يهزم البحرين 26 / 22 فى بطولة العالم لكرة اليد ويضمن الصعود لربع النهائى.
فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا.
حرص عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة لملعب مواجهة الأهلي والزمالك فى مباراة القمة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي.