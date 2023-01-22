شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مباراة الزمالك من أجل الاستعداد لمواجهة البنك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز، وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من لاعبيه إغلاق ملف القمة والاستفادة من الدروس الكروية التى مرت بها المباراة .

وبدأ كولر وجهازه المعاون الترتيب والاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتى ستكون آخر محطة للمارد الأحمر في الدوري قبل السفر للمغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية.