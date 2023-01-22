شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينهى استعداداته الليلة لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو، بقيادة ايهاب جلال، تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف إيهاب جلال على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري، والتى خسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة، ويرغب إيهاب جلال فى تلافى هذه الاخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري بداية من مواجهة انبى بالجولة الجديدة للمسابقة.

ويفقد فريق فاركو جهود محمد شيكا لاعب خط وسط الفريق فى مباراة انبى بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة بيراميدز التى خسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 45 عن طريق مصطفى فتحي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت على يسار الحارس لداخل الشباك، قبل أن يضيف إبراهيم عادل الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة 45+3، وفي الدقيقة 90+3 تمكن إسلام عيسى من تسجيل الهدف الثالث لبيراميدز

ويحتل فاركو المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدوري.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.