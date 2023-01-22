شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف رد فعل كهربا بعد الفوز على الزمالك وما فعله الشناوى مع شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلى فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

ويكشف برنامج "الدكش" الذى يقدمه مصطفى يحيى وتصوير محمد العاصى، كواليس لقاء القمة رقم 125، احتفال مجلس إدارة الأهلى بعد هدف كهربا الذى سجله فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

كما رصد لحظة احتفال محمد شريف مهاجم الأهلى بالهدف الثانى فى شباك الزمالك، وهدفه رقم 50 خلال مسيرته مع الأهلى.

وفى الدقيقة 85 من زمن المباراة ظهرت الصدمة على فيريرا المدير الفنى للزمالك، وعدد من جمهور الأبيض بالمقصورة يغادر، وبعد نهاية اللقاء حرص الشناوي على مواساة شيكابالا ومصافحته.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من: كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة، ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.