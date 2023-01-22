شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز، وطالب كولر لاعبيه بإغلاق ملف القمة والاستفادة من الدروس الكروية التى مرت بها المباراة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام البنك الأهلى بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.