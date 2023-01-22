شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: الزمالك استحق ركلة جزاء وهدف الأهلى سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن نادي الزمالك استحق احتساب ركلة جزاء لصالح إمام عاشور، لاعب الفريق، وذلك خلال مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال الشناوي، عبر قناة أون تايم سبورت 2: حكم الفار لم يُظهِر خطوط التسلل وهذا أمر غريب، هدف الأهلي الأول صحيح لا يوجد به تسلل، كان يجب منح إمام عاشور ركلة جزاء بعدما أعاقه حسين الشحات.

وأضاف: اللعبة الثانية والتي طالب فيها لاعبو الزمالك بلمسة يد، لم تكن هناك لمسة يد على لاعب الأهلي وبالتالي لا توجد ركلة جزاء.

حقق النادي الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ونجح النادي الأهلي في التربع على قمة الدوري المصري بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

فيما احتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.