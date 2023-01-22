أسوان يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لملاقاة الإسماعيلى غدا

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق أسوان معسكرا مغلقا اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الاسماعيلي غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق أسوان يوم الإثنين المقبل الموافق 23 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك على أرضية استاد "أسوان".

ويقع نادي الدراويش في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الفريق الأزرق المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

في سياق متصل، نجح مجلس إدارة نادي أسوان فى التعاقد مع المهاجم محمود فهمى 23 سنة على سبيل الإعارة 6 أشهر من المقاولون العرب، ولاعب سموحة والمقاصة السابق ومنتخب مصر للشباب 2017.

ونجح فريق المقاولون العرب في الفوز على أسوان بهدف نظيف عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25، فى المباراة التى جمعت الفريقين مؤخراً بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.