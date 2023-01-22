شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: كولر السبب الأساسى فى الفوز على الزمالك بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسن مصطفى، نجم الأهلي والزمالك السابق، بمارسيل كولر، مدرب الأهلي، بعد فوز الأهلي في القمة 125 بالدوري.

وقال حسن مصطفى، في تصريحاته تليفزيونية: "كولر ذاكر الزمالك كويس أوي وده سر تفوقه في مباراة القمة".

وأضاف: "رغم فوز الأهلي في القمة، ولكن لديّ تحفظ على بعض الصفقات الخاصة بالنادي الأهلي، برونو سافيو ده مش لاعب ياخد مكان مُحترف في النادي الأهلي".

واختتم حديثه قائلا: "خسارة نادي الزمالك أمام الأهلي في القمة بسبب عدم الضغط على لاعبي الأهلي".

وحسم فريق الأهلي لقاء القمة التقليدي بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة (3-0) بختام منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة (61)، والبديل محمد شريف (75 و90)، لتنتهي المباراة أهلاوية، وترتدي القاهرة اللون الاحمر، حيث عمت الاحتفالات شوارعها كما مختلف المحافظات المصرية.

وبهذا الفوز ابتعد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وبات يتقدم بـ8 نقاط أمام الزمالك رابع الترتيب بـ26 نقطة.