شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: يجب الهدوء فى اتخاذ القرارات ورحيل فيريرا سيصعب مهمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن على الزمالك الهدوء فى القرارات بعد الهزيمة من الأهلى بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال حازم إمام، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك لم يقدم أى شىء خلال المباراة يستحق به الفوز، على عكس الأهلى الذى استغل الشوط الثانى فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط".

وأضاف حازم إمام: "أتمنى أن يتم الهدوء فى اتخاذ القرارات الحالية وعدم الانفعال، ورحيل فيريرا حاليا ليس القرار المناسب، يجب أن يتم الجلوس معاه وطلب إعادة النظر فى بعض قناعاته وإعادة الفريق للطريق الصحيح".

وتابع حازم إمام: "فى حال رحيل فيريرا هل هناك مدرب جاهز حاليا، وسوف يحتاج بعض الوقت لقراءة الفريق ومن الممكن أن يخسر الدورى لحين التعود على الفريق، فالأفضل أن نتخذ القرارات بهدوء".

سجل ثلاثية الأهلي، كهربا ومحمد شريف "هدفين" ليرفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ويواصل تصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ويحتل المركز الرابع في الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.