شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: كولر ذاكر صح بين الشوطين.. وشادى محمد: كهربا سر تألق شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح الدين، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قرأ المباراة بشكل صحيح ومنح تعليماته السليمة خلال شوطي المباراة ليقلب الوضع في الشوط الثاني، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

وقال وليد صلاح عبر قناة أون تايم سبورت 2: واحد دخل بين الشوطين ذاكر صح وواحد ذاكر غلط، كولر أنهى السلبية التي حدثت من الأهلي في الشوط الأول، حمدي فتحي كان كلمة السر في خطة كولر لتحويل سلبية الشوط الأول، وزيادته الهجومية كانت سبباً في تسجيل الأهداف، لكن فيريرا صنع العكس.

من جانبه قال شادي محمد: كهربا عاد بعد غياب وتألق في مباراتين وسجل، وهذا خلق منافسة مع محمد شريف، لينزل مباراة اليوم ويتألق ويسجل، والمنافسة لمصلحة الفريق.

نجح النادي الأهلي في التربع علي قمة الدوري المصري بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

فيما احتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.