شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يحتفل بعيد ميلاد زوجته بعد الفوز على الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد زوجته، ونشر فتحي صورا عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وعلق: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا يا أم زين وعقبال سنين كتير وإحنا مع بعض.

حقق النادي الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ونجح النادي الأهلي في التربع علي قمة الدوري المصري بعد ما وصل إلى 34 نقطة، عقب الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

فيما احتل نادي فيوتشر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثالث بيراميدز برصيد 27 نقطة، فيما استمر نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.